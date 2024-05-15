ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

فوز طالبة في جامعة حلوان بالميدالية الفضية لألعاب القوى

الطالبة لجين محمد
الطالبة لجين محمد إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حققت جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر، حيث فازت الطالبة لجين محمد إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال (BIS)،  بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي وتأهلت لبطولة البحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين، قائلًا: "إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات ليظل علم مصر خفاقا في كافة المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور قنديل: "نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانيات لطلابنا لتحقيق إنجازات متميزة على الصعيدين الأكاديمي والرياضي، وسنواصل دعمنا لهم في جميع المجالات."

لألعاب القوى كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان