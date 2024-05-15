الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان

حذرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص في دولة جنوب السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الأربعاء- أن من بين هؤلاء، عشرات الآلاف الذين قد يتعرضون لمستوى كارثي من المجاعة، ولا سيما في مواقع متأثرة بالصدامات المرتبطة بالمناخ والأزمة الاقتصادية والنزاعات.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قد أعلن في وقت سابق، فرار نحو 670 ألف شخص من الشمال إلى جنوب السودان العام الماضي، فيما يحتاج ما يصل إلى تسعة ملايين شخص لمساعدات إنسانية في جنوب السودان.