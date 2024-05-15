5 يونيو المقبل.. انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة في نسخته الثانية

أعلنت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة والذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" يوم 5 يونيو 2024، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين - المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي نوفمبر 2022 .

وقالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، إن المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة مدرج رسميا ضمن فاعليات يوم البيئة العالمي علي الموقع الرسمي لليوم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحة أن النسخة الثانية تستضيفها جامعة النيل الأهلية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، والأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

ويشارك بالمؤتمر هذا العام، مكتبة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى عضو مجلس الأمناء بجامعة النيل، بالإضافة إلى أندية روتاري المختلفة وجمعية شابتر زيرو إيجيبت المعنية بتطوير كفاءات مجالس إدارات الشركات فيما يتعلق بتغير المناخ والعديد من الجهات الداعمة في مصر.

وأوضحت عبدالخالق، أن جامعة النيل تسعى من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر الدولي السنوي بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" إلى التوعية بقضايا المناخ والبيئة وتسليط الضوء على المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

وأشارت إلى إطلاق عدد من المبادرات المعنية بقضايا المناخ والبيئة وتكريم للمشروعات التي تحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050؛ مع التركيز على إصلاح الأراضي، والتصحر، والقدرة على مقاومة الجفاف.

وتتضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة 2024، جلسات حوارية وكلمات للخبراء ومعرضا للأفكار الصديقة للبيئة، وتكريم لأفضل الأفكار، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بقضايا المناخ والبيئة.

وعقدت النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة المدرج رسميا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم 5 يونيو 2023 بمقر جامعة النيل الأهلية بالسادس من اكتوبر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومشاركة الدكتورة نيفين عبدالخالق نائبا لرئيس المؤتمر عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والمهندس محمد كامل المدير التنفيذي للمؤتمر - رئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".