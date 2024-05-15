بطولة العالم للإسكواش 2024.. سيطرة مصرية في اليوم الثاني من الجولة الثالثة

شهد اليوم الثانى من الدور الثالث، من بطولة العالم للإسكواش 2024، سيطرة مصرية بتأهل 5 لاعبين مصريين، للدور ربع النهائي الذى يستضيفه ملعب الإسكواش الزجاجي في متحف الحضارة بالفسطاط .

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج مباريات السيدات كالتالى:

واستهلت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة بمنافسات السيدات، بفوز نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا، على اللاعبة سابرينا صبحي، بنتيجة (0-3) بواقع نقاط (1-11) (4-11) (3-11)،

وتغلبت نور الطيب، لاعبة وادى دجلة والمصنفة 5 عالميًا، على "ساتومي واتانابي" المصنفة 15 عالميًا بنتيجة (0-3)، بواقع (9-11) (10-12) (7-11).



كما استطاعت لاعبة وادى دجلة روان العربي والمصنفة 10 عالميًا، الفوز على الإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة (2-3)، وجاءت نتيجة الأشواط(4-11) (4-11) (11-5) (11-5) (11-7)، (7-11) .

وفازت لاعبة وادى دجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، على سيفاسانغاري سوبرامانيام المصنفة 13 عالميًا بنتيجة (0-3) بواقع نقاط (5-11) (6-11)(13-15).

وفى منافسات الرجال، جاءت النتائج كالتالى:

نجح مصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف الثالث عالميًا، في الفوز على جويل ماكين المصنف 9 عالمياً، بنتيجة (1-3) بواقع نقاط (9-11) (11-9) (4-11) (2-11)، واستطاع لاعب وادى دجلة مازن هشام، المصنف 6 عالمياً، الفوز على منافسه يوسف سليمان المصنف 11 عالمياً، بنتيجة (0-3) بواقع أشواط (7-11) (3-11) (7-11).

واستكمالاً للمباريات، فاز اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف 7 عالمياً، على شقيقه مروان الشوربجي بنتيجة (1-3) بواقع أشواط (9-11) (7-11) (5-11)(11-8).



واستطاع بول كول، المصنف الثانى عالمياً، الفوز علي الماليزي إيان ياو نغ المصنف 18 عالمياً، بنتيجة (0-3) بواقع أشواط (6-11) (4-11) (9-11).



ومع اختتام منافسات اليوم الثاني من الجولة الثالثة، يكمل 3 لاعبات و 2 لاعبين مصريين مشوارهم نحو الربع النهائي.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

