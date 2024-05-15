76 عامًا على النكبة.. كيف كان الوضع في فلسطين يوم 15 مايو 1948؟

قبل 76 عاما من اليوم حلت بالشعب الفلسطيني نكبة حولت مصيره بالكامل ليحيا طوال العقود الماضية تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، واجه خلالها الظلم والقهر ليتحول كل فلسطيني إلى شهيد محتمل.

وتحل اليوم 15 مايو 2024 الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، تقريرا في هذا الشأن، نستعرضه في النقاط التالية:

تهجير 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية.

كان يعيش في فلسطين وقت النكبة أصل مليون و400 ألف شخص في 1300 قرية.

سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية.

تدمير 531 قرية بالكامل.

ارتكبت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة.

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيما رسميا تابعا لوكالة "أونروا".

تتوزع المخيمات بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كيلو متر مربع).

بعد نكسة 5 يونيو 1967 سيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين.

تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948.

تعداد الفلسطينيين بلغ 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023.

وتأتي ذكرى النكبة الفلسطينية الـ76 في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني إلى جانب تدمير البنية التحتية.