وزارة العمل تنظم زيارة تفقدية مفاجئة لمركز التدريب بالمنطقة الصناعية في المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، زيارة تفقدية مفاجئة لمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، والمنطقة الشمالية ومكاتبها (العمل والتشغيل والسلامة) ببنى مزار ومطاى، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على السجلات ودفاتر الحضور والانصراف، والاستماع للمعوقات والمشكلات التى تواجه العاملين والمترددين أثناء عمليات تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك متابعة العملية التدريبية والمتدربين الجدد لتدريبهم على مجموعة من المهن التي يتوفر عليها برامج تدريبية داخل المركز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة العمل للحد من البطالة من خلال التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل ، كما جرى تفقد الدورات التدريبية على المهن الموجودة داخل المركز، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة فى تفعيل آداء الأجهزة التابعة لها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من خلال آليات العمل المستحدثة التي أنشأتها وزارة العمل فى جميع ملفات عملها.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تفعيل أداء المديريات بالمحافظات وأجهزتها التابعة فى لأداء مهامها المنوطة بها فى خدمة المواطنين من أبناء المحافظات، وتكثيف عمليات التفتيش الميدانى على المنشآت كثيفة العمالة ، مع الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأضافت مدير المديرية، انه يمكن للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الإلتحاق ببرامج التدريب المتاحة عن طريق التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة ، او بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، مؤكدة الاستمرار فى تنظيم الزيارات على الأجهزة التابعة للمديرية للتأكد من تأديتها لمهامها الموكلة إليها بأفضل طريقة ممكنة فى ظل الجمهورية الجديدة.

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