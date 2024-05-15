نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بدمنهور وإيتاي البارود

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثانى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الحالى 2023 / 2024 والتي تستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

وتفقدت خلالها مدرستي الأبعادية الإعدادية بنين والأبعادية الابتدائية بنات بمركز دمنهور ومدرستي ماجدة الصيرفى بنات وعبد الهادى السقا بنين بمركز إيتاى البارود، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، في بيان لها، رفع درجة الاستعداد بكافة المدارس والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، مشيرة إلى وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة.

كما شددت على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية للطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

ووجهت نائب محافظ البحيرة الطلاب بالتأني والتركيز والجد والاجتهاد، متمنيةً لهم ولجميع أبنائنا الطلاب بالتفوق والنجاح.

ومن جانبه أشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة 111 ألفا و139 طالبا وطالبة، وأن هناك تنسيقا بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.