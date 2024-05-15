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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمساكن دمو بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة آلتي تولت التحقيق.

نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين بمساكن دمو بمركز الفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين بمساكن دمو بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بمساكن دمو بمركز الفيوم، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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