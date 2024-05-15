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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التنظيم والإدارة": 18986 متقدمًا بأول أيام التقديم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد

انفوجراف
انفوجراف
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن 18986 متقدمًا قاموا بالتقديم في مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك في اليوم الأول للتقديم والذي بدأ أمس الموافق 14 مايو الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وقام الجهاز اليوم، بنشر عدد من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي، وذلك في إطار حرصه على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأوضح فيه الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي: (اللغة العربية  – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الآلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

التربية والتعليم والتعليم الفني التواصل الإجتماعي فيس بوك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية