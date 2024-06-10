موقف الأهلي من عرض الرائد السعودي للتعاقد مع مروان عطية

تلقى مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من أحد الأندية السعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مقرب من مروان عطية أن وكيل أعمال اللاعب أبلغه بوجود عرض من نادي الرائد السعودي لضم اللاعب الدولي في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي لم يصله أي عروض رسمية للتعاقد مع مروان عطية، ولكن اللاعب يمتلك عرضا سعوديا بالفعل وربما يتم مناقشة العرض مع مسئولي القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرفض رحيل مروان عطية أو اي لاعب من القوام الأساسي بالفريق لحاجة الجهاز الفني لخدمات كل اللاعبين في الموسم المقبل الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد كبير من البطولات.