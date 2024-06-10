"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعمق عملياته العسكرية بشمال مدينة رفح الفلسطينية.. فيديو

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمق عملياته العسكرية في شمال مدينة رفح الفلسطينية، بعدما سيطر على المنطقة الجنوبية من المدينة.

وأشار أبو كويك، خلال تصريحاته عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"اليوم الاثنين، إلى أن هناك عدد من الجرحى إثر إطلاق آليات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشمالية الغربية في رفح الفلسطينية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إلى ارتقاء 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة، لافتًا إلى أن الاحتلال يوسع رقعة العملية البرية في محيط منطقة الشابورة، ومحيط المستشفى الكويتي.

وتابع: تمكنت سيارات الإسعاف بمنطقة وسط القطاع بانتشال عدد من الشهداء الذين بدأت تظهر على جثامينهم علامات التحلل، نظرًا لاستشهادهم منذ عدة أيام وعدم الوصول إليهم بسبب القصف المدفعي المستمر.