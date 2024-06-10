تأجيل محاكمة متهمي الاتجار بالعملة في مدينة بدر إلى 24 أغسطس

قررت اليوم الاثنين، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة 35 متهمًا؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة ٢٤ أغسطس.

وكانت وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.