تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة النادي الأهلي، من التعاقد مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وقائد فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن هناك رغبة من جانب النادي الأهلي المصري في الحصول على خدمات أحمد حجازي لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل بعدما اقترب "حجازي" من الرحيل عن فريق النمور.

وأشارت الصحيفة إلى استقرار إدارة نادي اتحاد جدة على رحيل المدافع المصري من صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي بعد تراجع مستواه بشكل كبير.

وذكرت الصحيفة السعودية، أن هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين النادي الأهلي واللاعب أحمد حجازي للتوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد وأن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين.

كولر يطلب التعاقد مع مدافع

وتأتي مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع مدافع دولي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خط الدفاع في ظل اقتراب محمود متولي من الرحيل وخوفا من احتراف محمد عبدالمنعم الذي يرفض الاستمرار ويصر على خوض تجربه الاحتراف بعدما تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي في الفترة الأخيرة.

رحيل أحمد حجازي عن اتحاد جدة

قرار إدارة نادي اتحاد جدة رحيل أحمد حجازي عن صفوف الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الماضي في كافة المسابقات المحلية والقارية، خاصة بعد إصابته الطويلة في وقت سابق بقطع على مستوى الرباط الصليبي للركبة.

بطولات أحمد حجازي مع اتحاد جدة

ساهم أحمد حجازي في تتويج فريق اتحاد جدة بالدوري السعودي وكأس السوبر في الموسم الماضي، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم ذاته.

أحمد حجازي مع الأهلي

سبق أن تواجد أحمد حجازي في صفوف النادي الأهلي في الفترة من 2015 حتى 2017 قبل أن يخوض فترة احتراف في صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي وانتقل بعدها إلى اتحاد جدة منذ 3 مواسم كان أحد نجوم الفريق الملقب بـ"النمور".