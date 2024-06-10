قرار جديد من النقض بشأن شيري هانم وابنتهما بالاعتداء على القيم الأسرية

قررت محكمة النقض بمد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات لجلسة 8 يوليو للحكم.

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت في وقت سابق، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

كانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.