تعاون بين بنك أبوظبي التجاري و"نتورك إنترناشيونال" لاستخدام أحدث حلول مكافحة الاحتيال

أعلن كلا من بنك أبوظبي التجاري مصر، الذي ينتمى إلى مجموعة بنك أبوظبي التجاري - إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة –و "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن توقيع اتفاقية رائدة لاستخدام "منصة فيكو فالكون" لمكافحة الاحتيال.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل "نتورك إنترناشيونال" على دعم استراتيجية التحول الرقمي للبنك عبر توفير أحدث إمكانات معالجة المدفوعات وكشف ومكافحة عمليات الاحتيال باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم الآلي لمنصة "فيكو" الرائدة على مستوى القطاع.

ويهدف بنك أبوظبي التجاري من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط الاتصال الرقمية من خلال الاعتماد على حلول مبتكرة.

كما يرسّخ هذا التعاون مكانة "نتورك إنترناشيونال" كشريك مفضل للبنوك المصرية في توفير حلول إدارة عمليات مكافحة الاحتيال الأفضل ضمن فئتها.

وبهذه المناسبة، قال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر: "نحرص في بنك أبوظبي التجاري مصر على الالتزام بأعلى المعايير في حماية عملائنا، ولهذا يعد اختيار الحلول المبتكرة جزءاً لا يتجزأ من خطة عملنا. وتماشياً مع استراتيجيتنا وخطة البنك التوسعية التي تركز بالدرجة الأولى على الرقمنة، اخترنا هذا الحل المتطور القائم على الذكاء الاصطناعي لضمان توفير الحماية في الوقت الفعلي وتقديم تجربة عملاء سلسة ومميزة".

من جانبه، قال الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى نتورك إنترناشيونال- أفريقيا والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال: “يسرنا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري مصر لتحقيق أهدافهم في مجال التحول الرقمي. وتشكّل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً لوحدة أعمال معالجة المدفوعات لدى ’نتورك إنترناشيونال‘ في شمال أفريقيا، ويؤكد استخدام ”منصة فيكو فالكون" مدى تأثير بنك أبوظبي التجاري في السوق، وحرصه على تعزيز كفاءته التشغيلية لتوفير أفضل التجارب الرقمية للعملاء".