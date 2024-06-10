رويترز: التحركات الإسرائيلية نظهر الاستعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله

قالت وكالة رويترز عن مصادراليوم الاثنين أن التحركات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله في لبنان.

فيما أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء استهداف مبنيين في مستعمرة المنارة.

وقال الحزب ، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية اليوم مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".