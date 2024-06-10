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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رويترز: التحركات الإسرائيلية نظهر الاستعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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قالت وكالة رويترز عن مصادراليوم الاثنين أن  التحركات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله في لبنان.

فيما أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء استهداف مبنيين في مستعمرة المنارة.

وقال الحزب ، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية اليوم مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".

حزب الله لبنان إسرائيل