المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1887 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء، مقتل 546 طفلا وإصابة 1341 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم 15 مايو، تأثر أكثر من 1887 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 546 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1341 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ531 حالة، تليها خاركييف بـ370 حالة، وفي خيرسون 150 حالة، وسجلت دنيبروبتروفسك 139 حالة وفي كييف 130 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.