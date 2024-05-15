"سلامتك تهمنا".. السكة الحديد تواصل عقد ندوات التوعية ضد ظاهرة المعابر غير الشرعية

أطلقت هيئة السكة الحديد حملة “سلامتك تهمنا” وتعقد ندوات التوعية لتعريف ومناشدة جمهور الركاب وقائدى المركبات وسائقي التكاتك وقائدي الدراجات البخارية والمشاة ضد مخاطر ظاهرة المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية، وذلك بتوجيهات من الفريق وزير النقل بضرورة التوعية المستمرة للجمهور ضد السلوكيات والأفعال الخاطئة التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، حيث تم عقد ندوة بمقر شركة السكر بمدينة الحوامدية محافظة الجيزة وبحضور بعض من قيادات هيئة السكة الحديد.

وتم خلال الندوة التوعية بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى (الكبارى - المزلقانات القانونية - الأنفاق) وعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وعدم فتح أى معابر غير قانونية وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، وسلامة مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية .

كما تم استعراض قانون ٩٤ لسنة ٢٠١٨ والذى حظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة، كما حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها ، وقد تم توعية الحاضرون بالعقوبة وهى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولأول مرة حضور عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة “الميكروباص” وسائقي التكاتك.

وعلى هامش الندوة تم تعريف الحضور بمتحف السكة والذي يعرض مجموعة كبيرة من النماذج التي توضح تطور القاطرات الأولى في العالم ومصر ومنها قاطرات بالحجم الطبيعي وكذلك نماذج للعربات كما يوجد قسم للإشارت للتحكم في مسير القطارات ومراحل تطوره من التحكم اليدوي الي أحدث نظم التحكم العالمية، ويضم المتحف أكثر من ٧٠٠ نموذج ويعتبر من أهم وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم حيث تم افتتاحة للجمهور في يناير ١٩٣٣ وتم توزيع مطويات للتعريف بالمتحف علي الحضور والدعوة لزيارته والاستمتاع والاستفاده بما يحتويه.

كما تم استعراض ما تم من تحديث وتطوير بجميع قطاعات الهيئة منذ تولي الفريق كامل الوزير وزير النقل منها قطاع الوحدات المتحركة (جرارات - عربات) جديدة دخلت الخدمة مثل التالجو - الثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية .

ويعد قطار التالجو الإسباني نقلة حضارية والذي يوفر للراكب الراحة والرفاهية ويماثل القطارات بالدول الأوروبية .

