10 بوارج قمح نهرية تغادر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46396 طن تشمل: 15586 طن يوريا و2200 طن ملح معبأ و4320 طن مولاس و13000 طن علف بنجر و2511 طن أسمنت صب و8779 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71890 طن تشمل : 9710 طن قمح و33510 طن ذرة و12300 طن فول صويا و7500 طن خردة و7893 طن حديد و977 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1091 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 557 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4179 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51568 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245159 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3538 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي والقليوبية، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، وعدد 10 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي (2889 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا و تحميل شحنة تبلغ حوالى (3051 طنا) من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6025 حركة.

وأشار إلى نجاح هيئة الميناء في الربط الإلكتروني وتطوير البرامج التفاعلية والتي تربط جميع الجهات والتي تسهل اتخاذ القرارات بصورة أسرع ودقة أكبر، كما نوه إلى الخطوات التي تتخذها حالياً هيئة ميناء دمياط لقرب بدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي والذى سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية المطلوبة بصورة كبيرة في السوق الأوروبية.