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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توريد 35 ألفا و623 طن قمح لشون وصوامع البحيرة.. صور

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة
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أكدت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 35 ألفا و623  طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

أسعار القمح في مصر

  • سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه.
  • درجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 1950 جنيها للأردب.
  • درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعون والموردون على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد.
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