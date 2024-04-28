بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الكيلو 73 من الطريق الصحراوي باتجاه القاهرة، في نطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من شرطة النجدة بالحادث ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور وتم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبعد التحقق تبين وقوع الحادث وأن المصابين هم:" ص. ع. (50 عامًا)، ا. م. (19 عامًا)، د.س. (25 عامًا)، ي. س. (25 عامًا)، ج. س. (17 عامًا)، ه. ع. (45 عامًا)، م. م. (15 عامًا)، ح. م. (17 عامًا)، ا. ع. (20 عامًا)، م. م. (15 عامًا)، ف. ن. (18 عامًا)، س. ص. (14 عامًا)"، وجميعهم من سكان محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الحادث.