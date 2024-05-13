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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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نائب محافظ الجيزة تتفقد فصول محو الأمية وتعليم الكبار ضمن مبادرة "امسك قلمك واتعلم"

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، انتظام فتح عدد ٤ فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار التابعة لمبادرة المحافظة "امسك قلمك واتعلم"، وذلك بقري الرهاوي و ابو غالب وبهرمس بمركز منشأة القناطر بحضور 120 دارسة.

وجاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في تنفيذ خطه خفض معدلات الأمية لما لها من اثار سلبية علي خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

واشارت نائب المحافظ ان المبادرة تقوم علي تنفيذ منهج المرأة والحياة والذي يهدف الي تعليم وتمكين المرأة اقتصاديا وهو منهج تم إعداده خصيصا لذلك بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل وأعتمد دوليا ومحليا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عصام رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهلية بالجيزة ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومحمد عبد الرحمن مدير عام فرع تعليم الكبار بالجيزة والدكتورة سعاد حسين عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام علي المشروع بالاتحاد والدكتورة سنية بدوي مدير برنامج التعليم بجمعية حواء المستقبل والسادة أعضاء الاتحاد.

مبادرة امسك قلمك واتعلم نائب المحافظ تتفقد فصول محو الامية وتعليم الكبار منشأة القناطر مركز منشأة القناطر حضور 120 دارسة قري الرهاوي و ابو غالب