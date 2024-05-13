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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يستقبل أعضاء الندوة التكوينية للآباء الكهنة بسمالوط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك مساء اليوم الندوة التكوينية للآباء الكهنة حديثي الكهنوت من مختلف ايبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحت إشراف وتنظيم  و حضور الانبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابوقرقاص وتوابعها و المسئول عن اللجنة الاسقفية للدعوات و لجنة التكوين الدائم للكهنة وذلك بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال مطران إيبارشية اسيوط و الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج و الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية و الأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية.

تقام الندوة في الفترة من اليوم ١٣ الي ١٦ من الشهر الجاري تحت عنوان ( المرافقة الروحية و النفسية لسر الاعتراف ) في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية المستمرة للآباء الكهنة الأقل من عشر سنوات كهنوتًا .

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها بأصحاب النيافة المطارنة و الآباء الكهنة متمنيًا للجميع خدمة مباركة مثمرة في كنائسهم

ويلقى محاصرات الندوة: الآب ميلاد صدقى اللعازرى /  الاب نادر ميشيل اليسوعى / د :- نشوى لويز  .   
وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص النيافة الأنبا باسيليوس على متابعة تكوين الأباء الكهنة

الأنبا باسيليوس الأنبا بشارة جودة الأنبا بولا شفيق الندوة التكوينية المرافقة الروحية و النفسية لسر الاعتراف