الأنبا باسيليوس يستقبل أعضاء الندوة التكوينية للآباء الكهنة بسمالوط

استقبل الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك مساء اليوم الندوة التكوينية للآباء الكهنة حديثي الكهنوت من مختلف ايبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحت إشراف وتنظيم و حضور الانبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابوقرقاص وتوابعها و المسئول عن اللجنة الاسقفية للدعوات و لجنة التكوين الدائم للكهنة وذلك بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال مطران إيبارشية اسيوط و الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج و الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية و الأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية.

تقام الندوة في الفترة من اليوم ١٣ الي ١٦ من الشهر الجاري تحت عنوان ( المرافقة الروحية و النفسية لسر الاعتراف ) في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية المستمرة للآباء الكهنة الأقل من عشر سنوات كهنوتًا .

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها بأصحاب النيافة المطارنة و الآباء الكهنة متمنيًا للجميع خدمة مباركة مثمرة في كنائسهم

ويلقى محاصرات الندوة: الآب ميلاد صدقى اللعازرى / الاب نادر ميشيل اليسوعى / د :- نشوى لويز .

وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص النيافة الأنبا باسيليوس على متابعة تكوين الأباء الكهنة