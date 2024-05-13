جيش الاحتلال: إصابة 11 جنديا و3 موظفين في قطاع غزة و4 جنود آخرين في الشمال

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 11 جنديًا وثلاثة موظفين في وزارة الدفاع في أنحاء قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، في عمليات نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك بنيران صديقة.

وأكد مُستشفى "بيلينسون" في تل أبيب، اليوم، استقبال 4 جنود مُصابين في قطاع غزة، بينهم حالة حرجة وحالتان خطيرتان، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فصائل المقاومة تستهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "ممر نيتساريم" الذي أقامه جيش الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وفي محيط المعابر، عدة مرات يوميًا.

وعلى الجبهة الشمالية، حيث الاشتباكات مع حزب الله، أصيب 4 جنود إسرائيليين بجراح وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان في "يفتاح"، بينما أعلن "حزب الله" تدمير دبابة "ميركافا" بصاروخ موجه في الموقع نفسه، وقال إن الهجوم أدى إلى "قتل وجرح طاقمها"، كما أعلن استهداف مواقع عسكرية وتحقيق إصابات فيها.

وانفجرت مُسيرتان مفخختان تسللتا من لبنان قرب "بيت هيلل" في الجليل الأعلى من دون إطلاق صافرات الإنذار، كما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان.