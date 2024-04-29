تالين عبدالفتاح تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للفروسية

تستعد تالين عبد الفتاح الحسين لاعب نادي سموحة للفروسية، للمشاركة في بطولة الجمهورية للفروسية، التي ستقام في نادي سموحة السكندري الأسبوع المقبل.

وتعتبر تالين من اللاعبات المرشحة للفوز بميدالية في البطولة، حيث تعتبر أحد المواهب في اللعبة، لا سيما وأنها بدأت ممارسة رياضة الفروسية وهي في سن الرابعة.

وشاركت لاعبة سموحة للفروسية في أكثر من بطولة الجمهورية على مدار الأعوام الماضية، وحققت أكثر من من مركز متقدم على مستوى البراعم، ويتم تأهيلها لتكون أحد أبطال النادي في المستقبل القريب.