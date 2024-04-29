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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تالين عبدالفتاح تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للفروسية

تالين عبد الفتاح
تالين عبد الفتاح الحسين لاعب نادي سموحة للفروسية
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تستعد تالين عبد الفتاح الحسين لاعب نادي سموحة للفروسية، للمشاركة في بطولة الجمهورية للفروسية، التي ستقام في نادي سموحة السكندري الأسبوع المقبل. 
وتعتبر تالين من اللاعبات المرشحة للفوز بميدالية في البطولة، حيث تعتبر أحد المواهب في اللعبة، لا سيما وأنها بدأت ممارسة رياضة الفروسية وهي في سن الرابعة. 
وشاركت لاعبة سموحة للفروسية في أكثر من بطولة الجمهورية على مدار الأعوام الماضية، وحققت أكثر من من مركز متقدم على مستوى البراعم، ويتم تأهيلها لتكون أحد أبطال النادي في المستقبل القريب.

تالين عبدالفتاح بطولة الجمهورية للفروسية نادي سموحه