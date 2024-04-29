محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء تدوير المخلفات الصلبة بقوص

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جرى ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس محمد نصر مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلى عن الإجراءات التي تم تنفيذها بمصنع تدوير المخلفات ﺑﻘﻮص والمقام على مساحة 69500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، بطاقة انتاجية 30 طن / ساعة وبتكلفة مالية 6 مليون و852 الف يورو، حيث تم الانتهاء من اعمال تجهيز الموقع واعمال الحفر والرفع المساحى بنسبة 100%، وبإجمالي نسبة تنفيذ 19.96%، فيما بلغ اجمالى نسبة التنفيذ بمشروع المدفن الصحى 16،46% والذى يقع على بعد 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 73 مليون و841 الف جنيه بالاضافة الى 773 الف يورو.

ومن جانبه قال محافظ قنا، انه تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة، وفقًا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.