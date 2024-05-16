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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الجهود المبذولة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين ويساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان لها - أن الوزيرين ناقشا أيضا الجهود الجارية لضمان سلام دائم ومستدام في المنطقة. 
وشدد بلينكن - بحسب البيان - على أهمية تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وضمان زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقف اطلاق النار في غزة وزير الخارجية الامريكي بلينكن هاكان فيدان