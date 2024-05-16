رئيس وزراء اليابان يدين محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، واصفا إياها بأنها تعد هجوما ضد الديمقراطية.

وأعرب كيشيدا - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن صدمته الشديدة إزاء الأخبار المتعلقة بمحاولة الاغتيال، متمنيا تعافي رئيس وزراء سلوفاكيا بشكل سريع، كما أعرب رئيس الوزراء الياباني عن تضامن بلاده القوي مع حكومة وشعب سلوفاكيا.

وكانت حكومة سلوفاكيا قد أعلنت أمس الأربعاء تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي.. وأفادت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن فيكو تعرض لإطلاق النار عدة مرات وأنه في حالة خطيرة.