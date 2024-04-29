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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق محدود بمجلس مدينة الخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، على حريق محدود اندلع داخل ديوان عام مجلس مدينة الخصوص، في إحدى مكاتب قيادات مجلس المدينة دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح سوى تلفيات فى بعض المحتويات والأثاث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد اندلاع حريق داخل مكاتب قيادات مجلس مدينة الخصوص بالطابق الثاني.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية باشراف العميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى المكاتب وغرف المستندات.

وتبين من التحريات الأولية إندلاع الحريق في أحد الثلاجات داخل مكتب سكرتير عام مجلس المدينة ووجود اسطوانة غاز جرى إخراجها على الفور لعدم التسبب في كارثة، ومحاصرة الحريق وإخماده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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