رياح محملة بالأتربة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من حالة الطقس اليوم.. طبيب يكشف أعراض الحساسية الموسمية

حالة من التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس خلال الفترة الحالية، وهو المعروف عن فصل الربيع أيضًا، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض القاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق السريعة والصحراوية والربطة بين المحافظات والمناطق المكشوفة، والمدن ذات الظهير الصحراوي والمدن الجديدة، وتصل سرعات الرياح لـ 38 كيلومترًا في الساعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن سرعات الرياح اليوم على القاهرة والقليوبية والجيزة تصل لـ 34 كيلومترا في الساعة، وتسجل على محافظات (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - الإسكندرية - دمياط - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ- الدقهلية - المنوفية - الغربية - سيناء - جبال البحر الأحمر) بين 36 لـ 38 كيلومترا في الساعة.

وتتراوح سرعات الرياح بين 34 إلى 36 كيلومترا على محافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد (الفيوم - بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج - قنا- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد).

وتابعت الهيئة، أن الطقس اليوم سيكون غائم جزئيًا معظم ساعات النهار، على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية والقاهرة ومدن القناة وسيناء ومحافظات الدلتا، وصولًا إلى محافظات شمال ووسط الصعيد، بسبب امتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يزيد من تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، ويساعد على حجب جزء من أشعة الشمس.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 23 درجة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.

وناشد "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بضرورة المواطنين متابعة حالة الطقس يوميًا، مشيرًا إلى أنه هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من شمال محافظة البحر الاحمر وجنوب البلاد وعلي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أعراض الحساسية الموسمية

وخلال هذا الطقس المتقلب يزداد فرص الإصابة بأعراض الحساسية الموسمية، حيث أكد دكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصرى للحق في الدواء، أن أعراض الحساسية الموسمية تحدث في الفصول سواء الربيع أو الشتاء مع تغير المناخ وحالة الطقس، والتي تعد معروفة لدى مرضى الحساسية إلى حد ما، موضحًا أن الحساسية قد تكون صدرية أو حساسية في العين وتظهر موسميًا.

ويتابع "عز العرب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أعراض الحساسية لا يظهر خلالها الإجهاد أو السخونية، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التعرض لأي غبار لمرضى الحساسية، فضلًا عن ارتداء الكمامات باستمرار.