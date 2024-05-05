الدوري الممتاز.. إنبي يفوز بخماسية على حساب البنك الأهلي

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على حساب البنك الأهلي بنتيجة 5-1 في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الاسبوع الـ21 للدورى الممتاز.

احزر لإنبي أحمد امين اوفا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

واضاف زميله محمد ناصر هدفين في الدقيقة 55 و74

وسجل محمد عادل دويدار هدف الفريق البترولي في الدقيقة 88

واختتم أهداف الفريق البترولي يوسف لبيب الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بينما احرز هدف البنك الاهلي الوحيد يانو انور في الدقيقة 26 من عمر اللقاء

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلي 32 نقطة بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة ودخل ضمن الفرق المهددة بالهبوط.