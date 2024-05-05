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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها - الحر، ووقوع عددا من المصابين وحدوث شلل مروري بحركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر اتجاه محافظة القاهرة بمنطقة مشتهر بمدينة طوخ.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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