قوبلاي خان تولى حكم إمبراطورية المغول.. وكولومبوس اكتشف جاميكا| "أبرز احداث 6 مايو"

يمر علينا اليوم الأحد، الموافق 5 شهر مايو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة، ونقدم لكم ابرزها:



في عام 1260 - قوبلاي خان يتولى حكم إمبراطورية المغول.

في عام1494 - المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.

في عام 1762 - التوقيع على «معاهدة سانت بطرسبرغ» بين الإمبراطورية الروسية وبروسيا..

عام 1835 - افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.

عام - مقتل المجاهد الجزائري محمد المقراني في ساحة القتال بالقرب من مدينة البويرة.

1893 - انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما سبب كساد اقتصادي كبير.

1916 - الولايات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان.

1931 - تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

1936 - القوات الإيطالية تحتل أديس أبابا.

1940 - اللاجئين النرويجيين أثناء الحرب العالمية الثانية يشكلون حكومة منفى في لندن.

1941 - الإعلان عن استقلال إثيوبيا وذلك بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي.

1943 - تنصيب الأمين باي بن محمد الحبيب ملكًا على تونس.

1945 - القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية وذلك بعد استسلام قواتها لهم، وذلك قرابة نهاية الحرب العالمية الثانية.

1949 - بلجيكا والدنمارك وفرنسا وجمهورية أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة لندن والتي أسست مجلس أوروبا، وقد اختيرت مدينة ستراسبورغ مقرًا للمجلس.

1950 - بوميبول أدولياديج يتوج نفسه ملكًا على تايلاند.

1955 - ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2006 - الحكومة السودانية توقع اتفاقًا مع حركة تحرير السودان.

2011 - محكمة مصرية تصدر حكمًا على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالسجن لمدة 12 عامًا وذلك بتهم التربح غير المشروع وغسيل الأموال، ليكون بذلك أول حكم يصدر على مسؤول في النظام السابق قبل ثورة 25 يناير.

2016 - حريق هائل في كندا يدفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح من مدينة فورت ماكموراي.

2018 - إطلاق المسبار الفضائي إنسايت بنجاح



.المواليد :

كما شهد اليوم ميلاد العديد من الشخصيات البارزة في المجالات المختلفة ومنها:

في عام 1747 ولد ليوبولد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1813 ولد سورين كيركغور، فيلسوف دنماركي.

1818 - كارل ماركس، فيلسوف ألماني.

1826 - الإمبراطورة أوجيني، زوجة الإمبراطور نابليون الثالث.

1845 - يوسف باخوس، صحفي ولغوي وشاعر عثماني لبناني.

1846 - هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.

1868 ولد إميل شاسينات، عالم مصريات فرنسي.

1880 - جورج أبيض، فنان مصري من أصل لبناني.

1906 - ولد فردوس محمد، ممثلة مصرية.

1923 - ميخائيل ييغوروف، عسكري سوفييتي في الحرب العالمية الثانية.

1926 - حسام الدين مصطفى، مخرج مصري.

1950 - كوكوش، مغنية إيرانية.

1962 -

محمد عبد الله محمد، رئيس الصومال

كاورو وادا، ملحن ياباني.

1964 - توم ريس، كاتب ومؤرخ أمريكي.

1977 - أسماء صفاء، ممثلة عراقية.

1978 - برونو تشيرو، لاعب كرة قدم فرنسي.



1981 -كريغ دايفد، مغني إنجليزي.

وأزهار الحلواجي، ممثلة إماراتية

1985 - يوسف السالم، لاعب كرة قدم سعودي.

وفيات

كما رحل في هذا اليوم العديدة من الشخصيات البارزة ومنها:

عام 1821 توفي - نابليون بونابرت، زعيم فرنسي.

عام 1871 توفي - محمد المقراني، مجاهد جزائري.

1921 - توفي ألفريد هيرمان، ناشط سلام نمساوي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.

1945 - عبد الله الزايد، صحفي وشاعر بحريني.

عام 1959 - كارلوس سافيدرا لاماس، سياسي أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1936.

2006 - جورج إفرام، سياسي لبناني.

2007 -الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.

حسن الكرمي، أديب وإعلامي فلسطيني.

2010