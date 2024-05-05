الدورى الممتاز.. سموحة يهزم الزمالك بهدف في مباراة بطلها تقنية الفار

فاز فريق سموحة بهدف على حساب فريق الزمالك احرزه لأبو بكر ليادي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الاسبوع الـ21 لمسابقة الدورى الممتاز .

وشهدت المباراة احداث ساخنة حيث ألغت تقنية الفار ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا لصالح أحمد حمدى لاعب الزمالك أمام سموحة فى الدقيقة 67 .

وشهدت الدقيقة 82 حالة طرد لحسام حسن مهاجم سموحة بداعي السقوط في منطقة جزاء الفريق الأبيض كما الغاء محمود البنا هدف لسيف الجزيري بداعي التسلل

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيلة الاساسية للقاء وجاءت على النحو التالي:

و يضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة. خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر . خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.