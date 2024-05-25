رئيس تحرير «الأخبار»: الرئيس السيسي يحرص على توضيح الحقائق في كل اللقاءات

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قناعة بأهمية المصارحة والمكاشفة الدائمة مع الرأي العام، وهو أول مسؤول في الدولة يفعل ذلك، مشيرًا إلى أنه يحرص في كل لقاء على توضيح الحقائق وتبسيطها وتقديمها بصورة سهلة لتصل إلى المواطن العادي، وهذا التواصل الدائم والنهج في الشفافية والمصارحة والمكاشفة دون أي تلوين أو تزييف، نهج دائم وعلاقة باتت راسخة بين الرئيس والمواطن.

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي يرسي نموذجا فريدا من العلاقة المباشرة مع المواطن، والرغبة في توضيح كل الحقائق للمواطن، لأنه مؤمن بأن الشعب المصري شريك في كل نجاح، والبطل الحقيقي وراء كل نجاح يتحقق على أرض مصر، ويوجه دائما الشكر للمواطن المصري على تحمله وصبره ومساندته للدولة المصرية.

وتابع السعيد: «الرئيس السيسي يؤكد في كل مناسبة أن الشعب المصري هو البطل، وصاحب الإنجاز الحقيقي، وبالتالي جزء من هذا التقدير وهذه العلاقة المباشرة هي الرغبة الدائمة في توضيح الحقائق والمكاشفة، وهذا التوجيه في محله، لأن المواطن المصري ذكي، ويحظى بكثير من الوعي، لكنه بحاجة للتعرف على ما يجري على أرض مصر».