الزمالك يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

هنأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نظيره النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا.

ضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي المقبلة التي تقام بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية الأفريقية.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد ليحقق اللقب الثاني على التوالي ورقم 12 في تاريخه.

في المقابل حقق فريق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدف يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي ليكون اللقب الثاني في تاريخ الفارس الأبيض.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والأهلي بطل دوري ابطال أفريقيا في الفترة ما بين 25 يونيو الي 30 يونيو المقبل كموعد مبدئي.