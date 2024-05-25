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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأهلي ببطولة أفريقيا

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبدالرازق
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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم  اليوم  للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وأكد المستشار عبد الرازق أن الفوز بالبطولة يعكس جهودًا كبيرة وعملًا مخلصًا لشباب مصر المخلصين.

وأشاد بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط، ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة، وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنيًا للنادي الأهلي، وجميع الأندية المصرية، وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.

أبطال أفريقيا لكرة القدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا