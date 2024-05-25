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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يضرب موعدًا مع الزمالك في السوبر الأفريقي

كأس السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي
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ضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي المقبلة التي تقام بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية الأفريقية.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد ليحقق اللقب الثاني على التوالي ورقم 12 في تاريخه.

في المقابل حقق فريق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدف يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي ليكون اللقب الثاني في تاريخ الفارس الأبيض.

وحدد الأتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والأهلي بطل دوري ابطال أفريقيا في الفترة ما بين 25 يونيو الي 30 يونيو المقبل كموعد مبدئي.

يذكر أن مباراة السوبر الأفريقي في النسخة الماضية اقيمت في المملكة العربية السعودية في ملعب الملك فهد الدولي. 

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