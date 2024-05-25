الأهلي يشارك في بطولة الإنتركونتيننتال 2024

نجح فريق الأهلي في التأهل إلى بطولة الإنتركونتيننتال 2024، المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال بطولة كأس العالم للأندية التي كانت تقام كل عام ببطولة الإنتركونتيننتال التي تقام بداية من 2024.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على ضيفه الترجي التونسي بهدف للا شئ، مساء اليوم السبت، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.