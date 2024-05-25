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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يشارك في بطولة الإنتركونتيننتال 2024

تتويج الأهلي بدوري
تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2024
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نجح فريق الأهلي في التأهل إلى بطولة الإنتركونتيننتال 2024، المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررالاتحاد الدولي لكرة القدم  «فيفا» استبدال بطولة كأس العالم للأندية التي كانت تقام كل عام ببطولة الإنتركونتيننتال التي تقام بداية من  2024.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على ضيفه الترجي التونسي بهدف للا شئ، مساء اليوم السبت، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

فريق الأهلى بطولة الإنتركونتيننتال كأس العالم للأندية