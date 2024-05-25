التتويج بدون هزيمة.. الأهلي يكرر إنجاز 2005 في دوري أبطال أفريقيا

حقق النادي الأهلي إنجازا جديدا في دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب على حساب الترجي التونسي اليوم السبت في النهائي الذي اقيم على استاد القاهرة الدولي.

حصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلقى أي هزيمة ليحقق إنجاز غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

تعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون ان يتلقي اي هزيمة في مشواره بالبطولة.