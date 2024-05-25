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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التتويج بدون هزيمة.. الأهلي يكرر إنجاز 2005 في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي
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حقق النادي الأهلي إنجازا جديدا في دوري أبطال أفريقيا بعد التتويج باللقب على حساب الترجي التونسي اليوم السبت في النهائي الذي اقيم على استاد القاهرة الدولي.

حصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلقى أي هزيمة ليحقق إنجاز غاب عن الأهلي  منذ 19 عامًا.
تعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون ان يتلقي اي هزيمة في مشواره بالبطولة.

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