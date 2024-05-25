رئيس مجلس النواب يهنئ النادي الأهلي بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويج المارد الاحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نادى الترجي التونسي في المباراة النهائية.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز للاعبين أثناء المباراة والإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، واعرب جبالي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الالعاب والبطولات.