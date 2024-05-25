ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. كواليس تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه

تتويج الأهلي بدوري
تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على ضيفه الترجي التونسي بهدف اليوم السبت في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب روجير اهولو مدافع الترجي التونسي في الدقيقة 4 عن طريق النيران الصديقة بعد كرة رأسية من رامي ربيعه.

شهدت مراسم تتويج الأهلي بالنجمة الافريقية الـ12 ارتداء قميص رقم 12، كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي رفع كأس البطولة مع محمد الشناوي قائد الأهلي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني  - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.
خط الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018  كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

النادي الاهلي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي تتويج الأهلي