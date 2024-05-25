شاهد.. كواليس تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على ضيفه الترجي التونسي بهدف اليوم السبت في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب روجير اهولو مدافع الترجي التونسي في الدقيقة 4 عن طريق النيران الصديقة بعد كرة رأسية من رامي ربيعه.

شهدت مراسم تتويج الأهلي بالنجمة الافريقية الـ12 ارتداء قميص رقم 12، كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي رفع كأس البطولة مع محمد الشناوي قائد الأهلي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.