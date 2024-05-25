رامي ربيعة يعادل إنجاز "الصخرة" ويتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة

حقق رامي ربيعة كابتن وقلب دفاع فريق الأهلي رقما قياسيا جديدا في مسيرته مع الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في النهائي الذي اقيم مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

حصد رامي ربيعة لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه ليعادل رقم الأسطورة وائل جمعة أكثر لاعب توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على مدار التاريخ.

وتوج رامي ربيعة بلقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2012 و2013 و2020 و2021 و2023 و2024.

ويعتبر هذا النهائي هو التاسع للنجم رامي ربيعة مع الأهلي حيث بدأ مشواره مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2010 – 2011 وكانت أول مباراة أمام الوداد المغربي في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وتحديدا يوم 17 يوليو 2011.

خاض رامي ربيعة أول نهائي في دوري أبطال أفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي حيث شارك في لقاء الإياب الذي أقيم في تونس وتوج بأول ألقابه الأفريقية مع المارد الأحمر، ثم حقق اللقب في العام التالي أمام اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

خسر “ربيعة” النهائي الثالث عام 2017 أمام الوداد المغربي، وخسر أيضا النهائي الرابع أمام الترجي التونسي في 2018 بعد الفوز في القاهرة 3-1 والخسارة في تونس 3-0.

وشارك في آخر 4 نهائيات لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2020 وتوج الأهلي على حساب الزمالك، و2021 حقق اللقب على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، وخسر نهائي 2022 امام الوداد المغربي، قبل أن يستعيد اللقب في 2023 بالفوز على الوداد المغربي.

وبشكل عام خاض رامي ربيعة 75 مباراة بقميص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا منذ الظهور الأول قبل 13 عاما، سجل خلالها 3 أهداف.

ولعب مع الأهلي 280 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية في 2010 أحرز خلالها 15 هدفا، وتوج بـ25 بطولة مع النادي الأهلي طوال مسيرته الكروية لينفرد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات في الجيل الحالي ويبتعد بفارق 4 بطولات عن زميليه محمد الشناوي ومحمد هاني صاحبي المركز الثاني في القائمة برصيد 20 بطولة لكل منهما.

وتخطى رامي ربيعة عدد بطولات شادي محمد قائد وكابتن الأهلي السابق الذي حقق 23 بطولة بالقميص الأحمر وتساوي "ربيعة" في عدد البطولات مع الثلاثي هادي خشبة وعصام الحضري والأسطورة ثابت البطل وحقق كل منهم 24 بطولة بقميص الأهلي على مدار مشواره.

وحصل على لقب الدوري المصري الممتاز 8 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات.