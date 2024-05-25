احتفالات جماهير الأهلي بعد تتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة 12.. شاهد

احتفلت جماهير المارد الأحمر بتتويج الأهلي بلقب بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي، اليوم السبت، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعهما على استاد القاهرة الدولي.

ورصدت عدسة البوابة نيوز دعم الجماهير للأهلي خلال المباراة مساء اليوم بمركز شباب الجزيرة بالعجوزة.

وأحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء بعد تسديدة رأسية اصطدمت بأقدام مدافع الترجي وسكنت الشباك.









الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه على حساب الترجي

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