بـ"كشافات الموبايلات".. جماهير المارد الأحمر تُحيي ذكري الشهداء في الدقيقة 74.. شاهد

احتفلت الجماهير بتتويج الأهلي بلقب بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي اليوم السبت في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

ورصدت عدسة البوابة نيوز حرص جماهر الأهلي على احياء ذكرى الشهداء في الدقيقه 74 بـ"كشافات الموبايلات والهتافات" .

وأحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء بعد تسديدة رأسية اصطدمت بأقدام مدافع الترجي وسكنت الشباك.