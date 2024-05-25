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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي للنادي الأهلي: أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس السيسي النادي الأهلي لفوزه بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال الرئيس: أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير.. كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه بهدف نظيف على فريق الترجي التونسي.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة الرابعة، عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش.

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