دوري أبطال أفريقيا.. كولر يعادل رقم جوزيه وموسيماني مع الأهلي في تحقيق لقب البطولة القارية

حقق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنجازًا جديدًا مع بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وكان كولر قاد الأهلي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي على حساب فريق الوداد المغربي، قبل أن يكرار الإنجاز نفسه هذا العام والتتويج باللقب الأفريقي على حسب الترجي التونسي.

وحقق كولر لقب الأميرة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي مع النادي الأهلي وانضم لقائمة المدربين الذين حصدوا لقب البطولة القارية مرتين متتاليتين والتي تضم 5 مدربين هم: الكونغولي سيلستين تامبوي مع مازيمبي (1967 و1968)، والأرجنتيني أوسكار فيلوني (1989 أسيك النيجيري، 1990 مع الرجاء المغربي)، البرتغالي مانويل جوزيه (2005 و2006 مع الأهلي)، التونسي معين الشعباني (2018 و2019 مع الترجي) والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (2020 و2021 مع الأهلي).

كما عادل مارسيل كولر رقم بيتسو موسيماني بالتتويج بلقب دوري أبطال افريقيا مع الأهلي مرتين.