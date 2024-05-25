بعد غياب 30 عامًا.. صدام الأهلي والزمالك يتجدد في السوبر الأفريقي

ضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي المقبلة التي تقام بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية الأفريقية.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد ليحقق اللقب الثاني على التوالي ورقم 12 في تاريخه.

وتجدد الصدام الافريقي على صعيد كاس السوبر الأفريقي بين الغريمين الأهلي والزمالك بعد غياب 30 عامًا ، في كأس السوبر الأفريقي، المنتظر إقامته خلال الشهر المقبل بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية وفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.



كان الأهلي والزمالك تقابلا في كأس السوبر الأفريقي 1994، في جوهانسبيرج وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.

