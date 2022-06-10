المطرب العراقي سجاد حقي يطرح برومو أغنيته الجديدة

الجمعة 10/يونيو/2022 - 07:05 م

طرح المطرب العراقي سجاد حقي، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" برومو الأغنية الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتحمل اسم "بلانا"

سجاد حقي فنان عراقي، ولد في بغداد يوم 29 يونيو عام 2001، وقد إحترف الغناء وهو في عمر الثاني عشر، فقدم عشرات الأعمال، وشارك في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات، كما حققة شهرة كبيرة عبر أغنية "أشتاقيت"، التي حصدت أكثر من 55 مليون مشاهدة على "المنصات".

بداياته

هو إبن الموسيقار حقي ، تربى في جو موسيقي ونمّت موهبته بإشراف والده، الذي علّمه كيف يعتني بجودة الفن، وكيف يختار أعماله.

شارك في برنامج نجوم العرب على قناة "mbc 1"، ضمن فريق المشرق العربي، بعد أن كان قد أطلق أغنية منفردة بعنوان "أرجع شوية".

يضم أرشيف "سجاد حقي" الفني العديد من الأغنيات، ومنها: "طالت المشاوير، مع نصرت البدر ، لالا حبيبي أيضاً مع نصرت البدر ، ثم أغنية "أشكر جمالك"، التي تخطت الـ85 مليون مشاهدة. كما طرح أغنيتي "بين قوسين" و" چنت خايف ".

عمل مع عدة فنانين على المستوى العالمي والعربي مثل كاظم الساهر وإسراء الأصيل واشتهر في عدة حفلات غنائية في السعودية وحفلات اكسبو 2022.