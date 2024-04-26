في غياب طارق حامد.. ضمك يسقط أمام التعاون بالدوري السعودي

سقط فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، في فخ الهزيمة أمام ضيفه التعاون بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وغاب طارق حامد عن مباراة ضمك والتعاون، بسبب الإصابة، ليشارك بدلًا منه بدر منشي في وسط الملعب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك وتعديل النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استمر اللقاء بلا أهداف حتى الدقائق الأخيرة منه، حتى أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أحمد الزين لاعب فارس الجنوب في الدقيقة 88.

وسجل جواو بيدرو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 89 من صناعة محمد الكويكيبي، ليفوز التعاون على ضمك بهذا الهدف.

وشارك طارق حامد مع ضمك فى 19 مباراة حتى الآن فى الدورى السعودي، لم يسجل خلالها أى هدف، لكنه صنع هدفين لزملائه، كما حصل على 9 بطاقات صفراء خلال 1690 دقيقة لعب.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 38 نقطة، يحتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما التعاون رفع رصيده إلى 51 نقطة ليقفز إلى المرتبة الرابعة.